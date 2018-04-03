Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 100 жителей Тюмени остались без воды на сутки из-за аварии на трубопроводе

Новости Урала
3 апреля, 13:59 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 3, апреля. /ТАСС

Горячая и холодная вода отключены в восьми многоквартирных домах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЮМЕНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Восемь пятиэтажных жилых домов в Тюмени остались без воды на сутки из-за аварии на трубопроводе по улице 50 лет ВЛКСМ, 75. Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь "Тюмень Водоканал" Иван Камельских.

"Причиной аварии стал перелом на чугунном трубопроводе... До 9:00 (7:00 мск) в восьми многоквартирных домах в районе аварии по улице 50 лет ВЛКСМ, 75 отключена горячая и холодная вода", - сообщил он.

По словам Камельских, из-за отключения без воды остались более 100 жителей района. Рабочая бригада уже откачала воду с проезжей части, сейчас им предстоит измерить толщину стенки трубы и заменить ее на новую в случае критичных показателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тюменская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
3
Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"
4
Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области
5
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
6
Песков не стал комментировать публикацию о происхождении газа, которым отравили Скрипаля
7
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости