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Дворкович: аэропорт Кольцово в Екатеринбурге планируется расширить в ближайшие 10 лет

Новости Урала
3 апреля, 14:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Если город выиграет право проведения выставки "Экспо-2025", расширение возможно уже в 2024 году, отметил вице-премьер РФ

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Вице-премьер РФ, куратор заявки Екатеринбурга на "Экспо-2025" Аркадий Дворкович после презентации заявочного досье Екатеринбурга членам инспекционной комиссии Международного бюро выставок

Вице-премьер РФ, куратор заявки Екатеринбурга на "Экспо-2025" Аркадий Дворкович после презентации заявочного досье Екатеринбурга членам инспекционной комиссии Международного бюро выставок

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Расширение международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге понадобится уже в ближайшие 10 лет. В том случае, если Екатеринбург выиграет право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025", расширение возможно уже в 2024 году, сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

"По всем расчетам, которые есть в Минтрансе, в регионе, я смотрел эти расчеты, в любом случае, независимо от проведения или не проведения "Экспо", расширение аэропорта понадобится примерно через 10 лет. Если будет "Экспо", это можно будет сделать просто на четыре года раньше, примерно в 2024 году. Так что сама по себе [выставка] "Экспо" не является причиной этих инвестиций, это просто приближение инвестиций во времени", - сказал Дворкович.

По его словам, об инвестиция в проект говорить пока преждевременно, так как сейчас еще нет даже предпроектной документации. "Как обычно, инвестор берет на себя терминалы, а правительство берет на себя инфраструктуру, то есть, увеличение мощностей рулежных дорожек, при необходимости - полосы", - подчеркнул Дворкович.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступно более 120 направлений порядка 50 российских и международных авиакомпаний.

Российская заявка

Ранее Дворкович сообщал, что на протяжении ближайшего года предстоит провести масштабную заявочную кампанию России, завершением которой станет тайное голосование стран- членов Международного бюро выставок (МБВ) на 164-й генеральной ассамблее организации в Париже в ноябре 2018 года, в результате которого будет объявлен победитель. Дворкович добавил, что в МБВ входят 170 стран, и задача России - за оставшийся год завоевать максимально возможное количество голосов.

Всемирную универсальную выставку "Экспо-2025" планируют провести в период с 2 мая по 2 ноября. В случае победы заявки Екатеринбурга, в России выставка пройдет впервые. Тема российской конкурсной заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Баку и Осака.

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