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Ассоциация "Зеленые вузы России" намерена провести лекции об экопроектах в 15 регионах

Новости Урала
3 апреля, 17:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Организация также планирует провести квесты, посвященные экологическому просвещению и рациональному использованию воды

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Волонтеры ассоциации "Зеленые вузы России" планируют провести лекции о реализации экологических проектов и инициатив в вузах 15 регионов в 2018 году. Об этом во вторник сообщил руководитель ассоциации Андрей Руднев на круглом столе "СМИ и информационные источники в формировании экологического сознания" в рамах III Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов", который проходит в Екатеринбурге.

"Наша ассоциация представляет собой студенческое объединение, в которое входит более 40 университетов по всей России. Мы занимаемся обменом экологического опыта при проведении мероприятий между высшими и средними специальными учебными заведениями. У нас реализуется проект "Послы ассоциации", команды в более чем 15 регионах будут проводить лекции и рассказывать об экологии, о том, как студент может сделать свой университет лучше и какие проекты можно реализовать. Такие лекции активно проводятся в европейских и американских университетах, у нас пока это только зарождается", - сказал Руднев.

По его словам, еще одним направлением работы ассоциации станет проведение квестов на онлайн-платформе, посвященных экологическому просвещению и рациональному использованию воды. "Также сейчас среди молодежи очень популярно эковолонтерство, особенно в заповедниках. За последние несколько лет количество запросов и предложений увеличилось. Мы сами уже провели три экспедиции, во время которых студенты выезжали в заповедники, строили экологические тропы и очищали территорию", - добавил он.

Ассоциацию "Зеленые вузы России" создали с целью объединения студенческих команд для внедрения конкретных экологических мер и практик на базе вузов для реализации экологических проектов и программ, а также для обмена опытом. В 2016 году группа студентов во время экспедиции на Кольский полуостров построила около 2 километров туристических троп в заповедной зоне в Мурманской области. В 2017 году участники проекта очистили территорию национального парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии и также обустроили тропы.

Всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов 2018" проходит в Екатеринбурге с 3 по 4 апреля на площадке Международного центра торговли. Организаторами мероприятия являются Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум "РосПромЭко" и ЗАО "Зеленая Долина". Ожидается, что конгресс посетят не менее 1 тыс. участников из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

ТАСС является информационным партнером III Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов". Соорганизатором круглого стола, посвященного вопросам формирования экологического сознания в информационных источниках и СМИ, является региональный информационный центр ТАСС-Урал.

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