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Водоснабжение в восьми жилых домах Тюмени восстановили после аварии на трубопроводе

Новости Урала
4 апреля, 8:13 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 4, апреля. /ТАСС

Более 100 жителей района сутки оставались без воды

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ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Водоснабжение в восьми пятиэтажных жилых домах в Тюмени восстановили после аварии на трубопроводе по улице 50 лет ВЛКСМ, 75. Об этом в среду сообщил ТАСС пресс-секретарь "Тюмень Водоканал" Иван Камельских.

Ранее сообщалось, что более 100 жителей района остались без воды на сутки из-за перелома на трубопроводе.

"Водоснабжение в районе аварии восстановлено, бригада закончила восстановительные работы", - сообщил он.

Рабочая бригада откачала воду с проезжей части и ликвидировала аварию на трубопроводе.

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