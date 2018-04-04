Жильцов пятиэтажки в Тюмени экстренно эвакуировали из-за опасных трещин на фасаде

Трамп с супругой приняли участие в пасхальном детском празднике на лужайке у Белого дома

Трамп с супругой приняли участие в пасхальном детском празднике на лужайке у Белого дома 3 апреля, 12:02

ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Жильцов 48 квартир пятиэтажного дома по улице Геологоразведчиков, 2 в Тюмени экстренно эвакуировали в гостиницу "Колос" из-за опасных трещин на фасаде здания, сообщила ТАСС пресс-секретарь администрации города Гульнара Сидоркина.

"Жителей 48 квартир экстренно эвакуировали после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, управляющая компания обнаружила критические дефекты здания - трещины на фасаде и разрушения цокольной части. Жильцам предоставили временное размещение в гостинице "Колос", сейчас они готовят документы на расселение. <…> Если они наниматели, то проводится аукцион под конкретную семью, если они собственники, то оценочная комиссия проводит оценку исходя из площади квартиры, [жители] подписывают договор и готовится к переезду",- сказала она.

По информации пресс-службы администрации города, жильцам дома нужно найти квартиры в аренду для временного пребывания в течение месяца. Оплату услуг риелторов и найма компенсируют за счет бюджета на основании заключенных договоров, исходя из средней стоимости аренды жилья в этом районе. "Все документы в обязательном порядке будут проверяться, на это потребуется несколько дней. Пока жильцы занимаются поиском съемной квартиры, они останутся в "Колосе",- уточнили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Тюменской области Антон Каморников, сотрудники полиции в круглосуточном режиме патрулируют здание, по периметру дома установлено ограждение, доступ к нему ограничен в целях безопасности.

Дом признан аварийным и подлежащим сносу несколько лет назад. Сейчас дом огражден по периметру, доступ у нему ограничен, добавили в пресс-службе администрации города.