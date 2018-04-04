"Южуралзолото" планирует вложить $150 млн в Курасанское месторождение на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 4 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Группа компаний "Южуралзолото" в течение ближайших трех лет планирует инвестировать $150 млн в строительство золотоизвлекательной фабрики на Курасанском месторождении в Челябинской области. Об этом сообщила в среду ТАСС помощник по связям с общественностью главы компании Наталья Денисова.

"Планируется на Курасанском золоторудном месторождении в течение ближайших трех лет построить золотоизвлекательную фабрику - инвестировать $150 млн. Сейчас с помощью кучного выщелачивания мы извлекаем из руды на этом месторождении порядка 50% золота, а когда там будет фабрика, мы планируем извлекать из руды 85-90% золота", - сказала она, добавив, что рассматривается несколько вариантов технологических решений для создания рудоперерабатывающего комплекса.

Месторождение "Курасан" расположено на территории Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, на нем действуют два карьера: Южный Курасан и Западный Курасан. В 2017 году "Южуралзолото" на нем добыто двести килограммов технологического золота, общие разведанные запасы оцениваются в 50 тонн.

Группа компаний "Южуралзолото" - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России. Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом в Челябинской области, Хакасии, Красноярском крае.