Рекомендации по внедрению "зеленой экономики" войдут в резолюцию конгресса в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Рекомендации экспертов по внедрению принципов "зеленой экономики" войдут в резолюцию по итогам III Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов 2018", который проходит в Екатеринбурге. Об этом в среду сообщил ТАСС член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, президент форума "РосПромЭко", соорганизатор конгресса Николай Чуркин.

"По завершению работы конгресса мы обсуждаем на подведении итогов рекомендации, которые мы выработали вместе с нашим бизнес-сообществом, общественными организациями, органами власти, а также со средствами массовой информации. <...> Надо найти пути решения того, как сократить нагрузку на окружающую среду и каким образом не уменьшить возможности удовлетворения жителей всем необходимым, учитывая прогресс, и при этом не утратить наши природные ресурсы, чтобы они достались нашим будущим поколениям - эта триада уже заложена у нас в рекомендациях. <...> Механизм один - "зеленая экономика" как средство решения целей и задач устойчивого развития регионов. И то, какими путями и способами идти, мы здесь [в резолюции] указываем", - сказал он.

По словам соорганизатора конгресса, председателя совета директоров ЗАО "Зеленая долина" Юлии Корнеевой, на проработку предложений для резолюции потребуется около месяца. "Наша программа [конгресса] достаточно новая, у нас много круглых столов, темы которых ранее у нас не обсуждались. Мы хотим посмотреть, какой будет реакция профессионального сообщества, <...> вопросы серьезные: и кадровый вопрос, и вопрос развития районов Крайнего Севера. Во второй половине года мы будем определяться по повестке уже на следующий год", - отметила Корнеева в беседе с корр. ТАСС.

Экологическое просвещение в регионах

Один из ключевых круглых столов конгресса в Екатеринбурге был посвящен формированию экологического сознания в информационных источниках и СМИ, где руководители местных СМИ совместно с представителями общественных организаций и ведущих компаний обсудили особенности формирования экологической повестки и взаимодействия сторон по данной теме.

"Экологией озабочены все: и те, кто хочет построить предприятия, и те, кто живет в районе, где собираются построить предприятие. <...> Диалог нужен, но в нем всегда участвуют две стороны, и зачастую диалога не получается, потому что вторая сторона его не хочет, у нас есть такие примеры. <...> Поэтому очень много холдингов сейчас тратит огромные средства на пиар, освещение своей работы, экскурсии и прочее", - пояснил начальник Управления общественных связей ООО "УГМК-Холдинг" Алексей Свалов.

Генеральный директор телеканала АТН и "10 канал" Виктор Шадрин в свою очередь отметил, что в этом году на базе телекомпаний планируется создать мультимедийную экологическую площадку. "Хотелось бы, чтобы был налажен общий информационный поток, потому что тема интересная, и она касается каждого. Реализовать проект мы планируем в течение этого года, будем приглашать всех заинтересованных лиц для того, чтобы сделать единую информационную площадку, и сотрудничество между СМИ по этой теме вполне возможно", - уточнил он.

О конгрессе

Третий Всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов 2018" проходит в Екатеринбурге с 3 по 4 апреля на площадке Международного центра торговли. Организаторами мероприятия являются Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум "РосПромЭко" и ЗАО "Зеленая Долина". Ожидается, что конгресс посетят не менее 1 тыс. участников из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

ТАСС является информационным партнером III Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов".