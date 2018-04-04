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Завод по производству мороженого откроется в индустриальном парке в Тюмени

Новости Урала
4 апреля, 13:16 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ, 4 апреля./ТАСС

На предприятии будет создано более 40 рабочих мест

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ТЮМЕНЬ, 4 апреля./ТАСС/. Первое предприятие тюменского индустриального парка "Боровский" - завод по производству мороженого откроется 25 апреля. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель отдела развития "Инвестиционное агентство Тюменской области" Александр Васильев.

"Первое предприятие тюменского индустриального парка "Боровский" 25 апреля начнет работу, им станет завод по производству мороженого. Завод сможет изготовить 8,5 тонн лакомства. На предприятии будет создано 43 рабочих места", - сказал собеседник агентства.

По словам Васильева, общая площадь индустриального парка равна 25 га, объем инвестиций парка "Боровский" оценивается почти в 3 млрд рублей. На площадке создадут около 650 рабочих мест, до конца 2018 года практически все из девяти резидентов парка запустят производство.

Губернатор области Владимир Якушев ранее отметил, что для резидентов региона планируется ввести беспрецедентные для России меры поддержки. По его словам, если нулевая ставка окажется невозможной, она все равно будет минимальной, в пределах 0,01%.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в области было открыто три парка: в Тюмени индустриально-логистический парк ДСК-500 и в поселках Боровский и Богандинский. Резидентам таких площадок земельный участок предоставляется в аренду по цене от 100 до 300 рублей в месяц за гектар, все сети и дороги подводятся бесплатно, региональные налоговые льготы предоставляются в рамках отдельно принятого закона.

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