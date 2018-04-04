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Тюменский сельхозпроизводитель планирует поставлять в регионы Урала хлеб для диабетиков

Новости Урала
4 апреля, 13:26 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 4, апреля. /ТАСС

Продукт изготовлен из гибрида ржи и пшеницы

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ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Тюменский сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) Емуртлинский планирует поставлять хлеб для больных диабетом, изготовленный из гибрида ржи и пшеницы, сообщил ТАСС председатель кооператива Сергей Кайсин.

"Речь идет об озимой тритикале (злаковая культура, гибрид ржи и пшеницы - прим.ТАСС), мы уже на протяжении двух лет работаем в этом направлении", - сказал он, отметив, что благодаря определенному помолу он полезен для людей с диабетом. Кайсин также рассказал, что интерес к продукту проявили в Свердловской и Челябинской областях.

По словам Кайсина, себестоимость предлагаемого продукта ниже, чем у хлеба из пшеницы.

По данным вице-губернатора региона, директора областного департамента агропромышленного комплекса (АПК) Владимира Чейметова, правительство региона оказывает серьезную поддержку тюменским сельхозпроизводителям, внедряющим передовые инновационные технологии. Как сообщалось ранее, всего на разных стадиях готовности в АПК Тюменской области реализуется более 170 проектов.

По данным департамента, предполагается, что до 2020 года в рамках проектов в АПК Тюменской области будет вложено порядка 38 млрд рублей инвестиций. При этом планируется создать около 3,5 тыс. новых рабочих мест, в том числе 700 - в 2018 году.

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