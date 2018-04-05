Челябинский цинковый завод увеличит выпуск цинка до 200 тыс. тонн в год

ЧЕЛЯБИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Челябинский цинковый завод (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК) к 2019 году увеличит выпуск цинка до 200 тыс. т. в год, сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"Челябинский цинковый завод в 2017 году произвел 183 002 тонны товарного цинка и сплавов на его основе, что на 4,7% больше, чем в 2016 году (174 803). План на этот год составляет 188 тыс. тонн. К 2019 году планируется выход на 200 тыс. тонн товарного цинка в год", - рассказали в пресс-службе.

Рост объемов производства связан с модернизацией производства и с изменением цен на цинк.

По словам гендиректора завода Павла Избрехта, в 2018 году планируется выпустить 188 тыс. тонн товарного цинка. "По Nova цинку в концентрате - 35 тыс. тонн. На этот год у нас план продаж цинковых сплавов Brock Metal Company 39 тыс. тонн. Мы предполагаем, что средняя цена цинка на ЛБМ в 2018 году останется на уровне $3200 - $3300 за тонну", - сказал он.

Модернизация производства

С 2012 года на заводе реализуется масштабная программа модернизации производства, за это время было инвестировано более 3 млрд рублей. "В этом году у нас три финишных объекта - это отделение выщелачивания гидрометаллургического цеха, перевод второй вельц-печи на прокалку вельц-окиси и узел переработки вторичного цинкосодержащего сырья. Общий объем инвестиций в этом году 1,3 млрд рублей", - сказал он.

На долю ЧЦЗ приходится более 60% российского цинка. Двумя основными потребителями челябинского цинка являются ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ПАО "Северсталь".

УГМК создана в 1999 году, управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания ежегодно производит около 350-380 тыс. тонн меди, более 1 млн тонн стального проката и добывает 44-45 млн тонн угля. Доля основателя и президента УГМК Искандара Махмудова в компании составляет около 40%, гендиректора УГМК Андрея Козицына - около 35%, еще по 7,5% принадлежит топ-менеджерам и членам совета директоров УГМК Эдуарду Чухлебову и Игорю Кудряшкину.