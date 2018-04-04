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В Екатеринбурге госпитализировали ребенка после нападения собаки

Новости Урала
4 апреля, 14:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, апреля. /ТАСС

По данным СК, с животным в то утро гуляла 19-летняя девушка, которая не смогла удержать его на поводке

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Девочку 2013 года рождения госпитализировали после нападения собаки в Екатеринбурге. После лечения ребенка отпустили домой, проводится проверка, сообщили в среду в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

"Инцидент произошел утром 3 апреля у одного из домов по улице Куйбышева в Екатеринбурге. По предварительным данным, собака, сорвавшаяся с поводка, набросилась на находившуюся неподалеку девочку 2013 года рождения, после чего ребенок был госпитализирован. После оказания необходимой помощи девочка была отпущена домой. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

Полицейские нашли хозяина собаки. "Выяснилось, что с указанной собакой в то утро гуляла 19-летняя девушка, которая не смогла удержать животное на поводке. Сейчас все участники инцидента опрашиваются сотрудниками СКР", - добавили в пресс-службе.

В понедельник сообщалось, что в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе восьмилетний ребенок получил тяжелые травмы в результате нападения собак. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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