Выручка аэропорта Кургана сократилась почти на треть в 2017 году

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Выручка аэропорта Кургана почти на треть сократилась в прошлом году по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности аэропорта.

"Выручка за январь - декабрь 2017 года - 93,07 млн рублей. За январь - декабрь 2016 года - 130,5 млн рублей", - говорится в документе.

Убыток аэропорта Кургана сократился с 13,7 до 4 млн рублей, а кредиторская задолженность, напротив, увеличилась с 17,9 до 28,4 млн рублей. "В I квартале 2018 года пассажиропоток в аэропорту Кургана увеличился более чем на 50%. В этом году аэропорт намерен выйти на прибыль", - пояснил ТАСС директор ОАО "Аэропорт Курган" Дмитрий Коваленко.

Курганский аэропорт станет базой большого транспортного узла. Для этого планируется провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, контейнерного и грузового терминалов и склада товаров.

С открытием транспортно-логистического центра маршрутная сеть в аэропорту Курган будет построена не только на внутренних авиалиниях, но и на международных. Ожидается, что туроператоры откроют чартеры на такие популярные направления, как Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай.