Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Троицке ребенка убило током на улице

Новости Урала
4 апреля, 17:02 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 4, апреля. /ТАСС

По предварительным данным, мальчик гулял на улице и затронул оборванный провод. Возбуждено уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в среду возле одного из частных домов в городе Троицк Челябинской области было обнаружено тело погибшего от удара током мальчика, сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по региону.

"4 апреля возле одного из частных домов города Троицка обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током. По предварительной информации, мальчик гулял на улице и затронул оборванный провод. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" УК РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и виновные должностные лица. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Челябинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
7
Российское заявление в ОЗХО по инциденту в Солсбери поддержали 14 стран
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости