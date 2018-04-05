В Тюменской области закрыли первые ледовые переправы

ТЮМЕНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Первые ледовые переправы закрылись в Тюменской области из-за потепления. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В Ярковском районе (Тюменская область) завершена работа трех ледовых переправ. Замеры льда, проведенные специалистами ГИМС, показали, что проезд транспорта, по переправам стал опасен. В этом году в связи с затяжной весной ликвидация ледовых переправ происходит на два-три дня позднее по сравнению с предыдущим годом", - сообщили в пресс-службе.

Ледяные трассы через реки также ликвидированы в селе Ярково, Сорокино и Покровское, переезд к рекам ограничен предупреждающими знаками. По информации ведомства, средняя толщина льда на реках составляет 32-60 см.