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Проверка сгоревшего в Тюмени магазина игрушек была запланирована на 12 апреля

Новости Урала
5 апреля, 8:26 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 5, апреля. /ТАСС

Площадь пожара в RichFamily составила 3 тыс. кв. м, никто не пострадал

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ТЮМЕНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Прокуратура совместно с сотрудниками МЧС планировала 12 апреля проверить магазин игрушек RichFamily, который сгорел в ночь на 5 апреля. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара достигала 3 тыс. кв. м. Пострадавших нет. Магазин располагался в одноэтажном панельном здании, в нем находилось более 40 тыс. товаров.

"В рамках поручения по проверке пожарной безопасности торговых и торгово-развлекательных центров, других мест с массовым пребыванием людей, работа комиссии в составе сотрудников прокуратуры и государственного пожарного надзора на объекте была запланирована на 12 апреля", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь ведомства Сергей Юсько, на месте ЧП работают пожарные дознаватели. Пожар никак не повлиял на экологическую обстановку в городе.

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