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Департамент здравоохранения отменил карантин по ОРВИ в медучреждениях Тюменской области

Новости Урала
5 апреля, 8:35 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 5, апреля. /ТАСС

В организациях сохраняется масочный режим

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Тюменской области снял карантин по ОРВИ во всех медицинских учреждениях региона, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

"По приказу департамента здравоохранения Тюменской области карантин в медицинских организациях Тюменской области отменен", - сказала она.

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По словам Малыгиной, в медучреждениях сохранится масочный режим.

Карантин в медучреждениях региона ввели 15 февраля, а с 16 февраля на карантин стали закрывать школы, напомнила пресс-секретарь ведомства.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, число заболевших ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей снизилось на 2 тыс. - до 14,2 тыс. В Тюмени заболели 9,6 тыс. человек, уточнили в ведомстве.

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