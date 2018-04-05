Коллегия судей согласилась на возбуждение дела в отношении уральского судьи в отставке

ЧЕЛЯБИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Челябинской области дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении пребывающего в отставке федерального судьи Коркинского городского суда Сергея Югова, сообщила в четверг утром пресс-служба областного суда.

"Вчера квалификационная коллегия судей Челябинской области удовлетворила представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, дав согласие на возбуждение уголовного дела в отношении пребывающего в отставке федерального судьи Коркинского городского суда Югова С. В.", - говорится в сообщении.

Комментарием Следственного комитета ТАСС пока не располагает.

По данным местных СМИ, судья подозревается в домогательствах в отношении двух девочек.