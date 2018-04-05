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Среднеуральская птицефабрика оштрафована на 550 тыс. рублей за сброс стоков в болото

Новости Урала
5 апреля, 9:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что на предприятии нет очистных сооружений

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© Денис Абрамов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Среднеуральская птицефабрика в Свердловской области оштрафована на 552 тыс. рублей за сброс сточных вод в болото Молебское. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областного суда.

"Верхнепышминский городской суд запретил предприятию осуществлять сброс сточных, в том числе дренажных вод в… болото Молебское. <...> Также птицефабрика обязана внести плату в областной бюджет за негативное воздействие на окружающую среду по сборам загрязняющих веществ в водные объекты за 2016 год в размере более 552 тыс. рублей. Предприятие обжаловало решение в вышестоящей инстанции. <...> Свердловский областной суд оставил решение в силе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что зимой 2017 года был выявлен сброс вод с болото Молебское. Исследования показали, что содержание фосфатов превышает нормы в несколько раз, азота аммонийного - в 4,8 раза. Выяснилось, что на предприятии нет очистных сооружений.

Как отметил в беседе с ТАСС генеральный директор предприятия Максим Максимов, предприятие сбрасывает сточные воды в один канализационный коллектор с городом Среднеуральском. "На сегодняшний день очистные города не функционируют, фабрика не оборудована очисткой сточных вод, но у нас есть предочистка в виде грязеотстойников и жироотстойников. А что касается иных отходов, то у нас заключены договоры с сельхозпроизводителями, которые покупают куриный помет и хранят его на своей территории для создания удобрений", - сказал он.

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