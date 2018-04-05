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В двух городах Тюменской области в апреле откроются Школы программирования

Новости Урала
5 апреля, 9:35 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 5, апреля. /ТАСС

В пресс-службе тюменского технопарка сообщили, что лучших учеников трудоустроят в компании региона

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ТЮМЕНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Бесплатные курсы программирования в Ишиме и Тобольске откроются в апреле в рамках совместного проекта правительства региона, Агентства инфраструктурного развития и тюменского технопарка "Школа программирования", сообщили в четверг пресс-службе тюменского технопарка.

"Бесплатные курсы по 1С и Python для программистов стартуют во второй половине апреля, обучение в рамках проекта Школа программирования будет проходить в Ишиме и Тобольске", - сообщили в пресс-службе.

Трехмесячный курс ориентирован на специалистов с начальным уровнем подготовки. Участникам необходимо пройти тест на сайте проекта, чтобы попасть в группу. Результаты зачисления озвучат до 16 апреля. Лучших учеников трудоустроят в компании региона, уточнили в пресс-службе.

"Мы уже убедились, что Школа позволяет быстро подготовить IT-кадры для предприятий. В прошлом году обучение по самым популярным языкам программирования прошли более 100 специалистов в Тюмени. В новом семестре проект вышел за границы Тюмени, курсы в Ишиме и Тобольске открыты совместно с компаниями "Аминосиб", "Эксперт" и СИБУР", - сообщил куратор Школы программирования Алексей Томилов.

Ранее губернатор региона Владимир Якушев сообщал, что задачей школы программирования является подготовка не менее 200 квалифицированных специалистов в год.

Школа программирования - совместный проект правительства Тюменской области, Агентства инфраструктурного развития и Тюменского технопарка. Задачей проекта является выпуск IT-специалистов, которые, не уезжая из родных мест, будут развивать это перспективное для страны и региона направление. Сейчас в тюменской школе проходят обучение шесть групп, зачисление происходит на основании конкурсного отбора после написания теста.

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