Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

По факту махинаций с квартирами сирот в Свердловской области возбуждено дело

Новости Урала
5 апреля, 9:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Ранее в публикациях СМИ появилась информация о возможных фактах обналичивания денег, принадлежащих детям-сиротам, а также о продаже их недвижимости

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту махинаций с деньгами и квартирами сирот в Свердловской области, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области по итогам проведения первоначальных проверочных мероприятий по сообщению средств массовой информации о неправомерных действиях должностных лиц органов опеки и попечительства при передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью, и о ряде иных противоправных действий, вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что в публикациях СМИ указаны сведения о возможных фактах обналичивания денег, принадлежащих детям-сиротам, а также о продаже закрепленной за ними недвижимости и о возможных злоупотреблениях работниками органов опеки и попечительства Орджоникидзевского района Екатеринбурга при передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, под опеку в приемную семью.

Сейчас следователи допрашивают в качестве свидетелей сотрудников территориального органа опеки и отделения № 1 ГКУЗС "Специализированный дом ребенка", направлены поручения по установлению и допросу граждан, которые могли пострадать от действий вышеуказанных должностных лиц. Запрашивается информация из компетентных органов о том, поступали ли ранее обращения граждан по подобным фактам.

Ранее во вторник сообщалось, что прокуратура на Урале выявила более 300 нарушений в деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
2
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
3
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
4
Лавров: многим странам, выславшим российских дипломатов, просто "выкрутили руки"
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
7
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости