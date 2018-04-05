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Житель Екатеринбурга проведет десять лет в колонии за махинации с валютой на 3,3 млрд руб.

Новости Урала
5 апреля, 10:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, апреля. /ТАСС

В суде представили доказательства того, что Алексей Бужин в 2013 году подал в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, на перечисление денег

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга в четверг приговорил местного жителя Алексея Бужина к десяти годам колонии за совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 3,3 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

"Суд назначил Алексею Бужину наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей. Мужчина признан виновным в по статье УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента <…> содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в суде были представлены доказательства того, что Бужин с июля по декабрь 2013 года, используя расчетный счет своего предприятия, открытый в филиале одного из банков, предоставил туда документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, на перечисление денег.

"Мужчина совершил валютные операции в долларах США, переведя деньги на банковский счет компании, не зарегистрированной на территории РФ на сумму свыше 48,8 млн долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет свыше 1,5 млрд рублей. Аналогичным образом Бужин в ноябре 2013 года, используя расчетный счет "Манибург", открытый в филиале другого банка, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента на сумму свыше 4,5 млн долларов США, что в рублевом эквиваленте составило свыше 148,2 млн рублей", - уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы, общий объем денежных средств, переведенных Бужиным на банковские счета организаций нерезидентов, превышает 3,3 млрд рублей.

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