Жители Челябинска жалуются в Росприроднадзор на запыленность воздуха

ЧЕЛЯБИНСК, 5 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Жители Ленинского района Челябинска в четверг обращаются в управление Росприроднадзора по Челябинской области с жалобами на запыленность и общее неблагоприятное состояние воздуха. В ответ на жалобы будет проведена проверка, сообщила ТАСС сотрудница ведомства.

"Будет организован рейд с лабораторным обеспечением с замером среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в связи с тем, что в управление сегодня поступают звонки от жителей Ленинского района Челябинска с жалобами на общее неблагоприятное состояние воздуха и его запыленность", - сказала собеседница агентства.

Директор экологического фонда "Моя планета" Виталий Безруков (фонд входит в число организаторов областной экологической приемной - прим. ТАСС) сообщил, что в областную экологическую приемную поступили за утро четверга 32 обращения от жителей поселков Октябрьский, Смолино, а также от челябинцев на запах гари. Все жалобы направлены в Росприроднадзор и в Министерство экологии Челябинской области.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пятого апреля в Челябинской области ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Предприятиям объявлено предупреждение.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии по Свердловской области, ПДК в 1,6 раза по диоксиду азоту превышена в Екатеринбурге и в 1 раз - в городе Асбесте. "Средние концентрации загрязняющих веществ за указанный период уточняются по результатам наблюдений за полные сутки", - уточнили в региональном министерстве.