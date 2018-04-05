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УрФУ и НГУ подготовят национальную команду на Международный турнир юных физиков в Китае

Новости Урала
5 апреля, 14:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Во время турнира старшеклассники соревнуются в решениях сложных исследовательских проблемы и отстаивают их в научных дискуссиях

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Новосибирского государственного университета (НГУ) подготовят команду российских старшеклассников для участия в Международном турнире юных физиков (IYPT, International Young Physicists' Tournament), который в июле 2018 года состоится в Китае. Об этом в четверг сообщила журналистам заместитель председателя оргкомитета Всероссийского турнира юных физиков Ольга Инишева.

"Перемещение центра турнирного физического движения в Екатеринбург началось в 2012 году, когда мы подали заявку на проведение Международного турнира на базе УрФУ, и в 2016 году мы его провели. <...> Сегодня УрФУ - это та организация, которая полностью отвечает за проведение российского турнира, формирование и подготовку национальной команды и за выступление команды на Международном турнире юных физиков. На будущий турнир команду будут готовить УрФУ и НГУ", - сказала она.

В пресс-службе УрФУ пояснили ТАСС, что в сборную для международных соревнованиях вошли пять старшеклассников из специализированных учебно-научных центров (СУНЦ) УрФУ и НГУ. "Мы перешли на формирование профессиональной сборной, работаем по тому же формату, по которому формируются сборная России на международную олимпиаду по физике", - пояснила Инишева.

Международный турнир юных физиков впервые прошел в 1988 году в Москве. В нем участвуют школьники старших классов, соревнуясь в умении решать сложные исследовательские проблемы и отстаивать представляемые решения в научных дискуссиях. В рамках конкурса команды, состоящие из пяти участников, получают 17 задач, а затем разрабатывают и представляют решения.

Ранее сообщалось, что летом 2016 года турнир впервые принял УрФУ, тогда в Екатеринбург приехали команды из 33 стран. По итогам прошедшего в конце марта 2018 года в Новосибирске Всероссийского турнира юных физиков первое и второе места заняли команды екатеринбургского лицея № 130 и СУНЦ УрФУ.

IYPT является членом Европейского физического общества и одним из ведущих мировых лидеров в продвижении физики. В 2013 году турнир получил медаль Международного союза чистой и прикладной физики "За выдающийся вклад в международное образование в области физики".

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