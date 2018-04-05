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В музее Екатеринбурга открылась экспозиция о борьбе с терроризмом в Сирии

Новости Урала
5 апреля, 15:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Выставка будет находиться на постоянной основе в Музее боевой славы Урала в Окружном доме офицеров

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© Пресс-служба ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Первая экспозиция, посвященная применению Вооруженных сил РФ в борьбе с международным терроризмом в Сирии, открылась в Музее боевой славы Урала в Екатеринбурге, который расположен Окружном доме офицеров. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Первая экспозиция о борьбе с терроризмом в Сирии открылась в Екатеринбурге. На выставке представлены беспилотный летательный аппарат и квадрокоптер, обмундирование сирийских военнослужащих со знаками отличия, макет бронеавтомобиля "Тигр", находящегося на вооружении ВС РФ, государственные награды Сирийской Арабской Республики, агитационные материалы и даже одежда бойца запрещенной в РФ организации "Исламское государство", - сказали там.

Большинство экспонатов было предоставлено музею командованием Центрального военного округа и его ансамблем песни и пляски. "Музей занимается военной историей. Так как наша армия участвует в борьбе с международным терроризмом в Сирии прямо сейчас, наша обязанность сохранять и рассказывать посетителям музея актуальную и достоверную информацию", - сказал журналистам заведующий военно-историческим залом музея Анатолий Лопатин.

Он добавил, что экспозиция будет постоянной, ее планируется регулярно пополнять.

Операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в этой республике.

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