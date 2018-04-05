Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Югры и Минпромторг планируют подписать меморандум о разработке баженовской свиты

Новости Урала
5 апреля, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Подписание планируется в ходе работы Югорского промышленного форума, который пройдет с 10 по 11 апреля в Ханты-Мансийске

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югры), Минпромторг РФ и ПАО "Газпром нефть" планируют подписать меморандум о разработке так называемой баженовской свиты, сообщили в четверг в департаменте общественных и внешних связей региона.

Баженовская свита - группа нефтематеринских горных пород (свита), выявленная на территории около 1 млн кв. км в Западной Сибири. Залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. В баженовской свите сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и так называемую сланцевую нефть. Запасы углеводородов в баженовской свите являются трудноизвлекаемыми.

"Губернатор Югры Наталья Комарова и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию национального проекта "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты", - говорится в сообщении.

В частности, речь шла о возможности заключения меморандума между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Югры и ПАО "Газпром нефть", где последнее будет выступать в качестве индустриального партнера предприятий, создающих отечественное оборудование для разработки месторождений трудноизвлекаемых запасов углеводородов на территории региона", - говорится в сообщении.

По данным правительства ХМАО, обсуждению меморандума будет уделено внимание в ходе работы Югорского промышленного форума, который пройдет с 10 по 11 апреля в Ханты-Мансийске. ТАСС выступает информационным партнером форума, который посвящен обсуждению стратегических приоритетов промышленного развития автономного округа, связанных с диверсификацией региональной экономики локализацией новых производств.

Правительство Югры и ПАО "Газпром нефть" для реализации проекта "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты", которому министерство энергетики присвоило национальный статус, в сентябре прошлого года заключили соглашение о создании в округе Технологического центра "Бажен". Центр будет заниматься тестированием передовых отечественных технологий и методов разработки трудноизвлекаемых запасов нефти.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Персоны
Мантуров, Денис Валентинович Комарова, Наталья Владимировна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
2
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
3
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
4
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
5
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
6
Чем завершился визит лидеров стран Балтии в США
7
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости