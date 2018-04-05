МЧС и уральские энергетики заключили соглашение о совместном предотвращении ЧП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Свердловский областной главк МЧС и "МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") подписали соглашение о взаимодействии для предотвращения ЧС на энергообъектах Свердловской и Челябинской областей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Соглашение между МЧС и "МРСК Урала" предусматривает тесное информационное сотрудничество сторон. Документ нацелен на привлечение специалистов для оперативной помощи населению и обеспечению энергобезопасности. Контроль и анализ состояния энергетической безопасности населения сохраняется за МЧС России", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "МРСК Урала", компания и МЧС будут более плотно обмениваться информацией о своих действиях. "Спасатели будут знать о наших действиях, о сроках восстановления электроснабжения. Они смогут планировать свою работу. Также сотрудники МЧС будут распространять информацию о наших действиях среди населения", - добавили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что спасатели и сотрудники компании объединят усилия для профилактики электротравматизма.

ОАО "МРСК Урала" - единая операционная компания, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности - 442,9 тыс. квадратных километров с населением более 10 млн человек.