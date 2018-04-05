В случае проведения "Экспо-2025" в Екатеринбурге появится "Умный город"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Инфраструктура "умного города" может появится в Екатеринбурге в случае проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025", которая продолжит свое функционирование и после завершения мероприятия. Об этом сообщил в четверг на встрече с делегацией инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ) заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин.

Согласно проекту проведения в Екатеринбурге "Экспо-2025", предлагаемая для размещения площадка выставки площадью в 500 га будет располагаться в западной части города и недалеко от проходящей через Екатеринбург границы, разделяющей европейскую и азиатскую части России. На площадке для проведения "Экспо" разместятся 103 павильона. Место проведение выставки превратится в многофункциональный городской район с различными объектами бизнеса, розничной торговли, жилой и образовательной инфраструктурой.

"Часть инфраструктуры уже существует, а на другую часть разработаны проекты для создания новых объектов <...> По нашему плану, не будет уничтожения тех объектов, которые строятся для выставки, а будет целый город внутри Екатеринбурга <...> Мы предполагаем функционирование этого "умного города" и после проведения выставки", - сказал он.

По словам Бушмина, Свердловская область имеет экономические отношения с 149 странами мира и экспортирует товары в более чем 100 других государств. Помимо этого, Екатеринбург находится на стыке Европы и Азии, поэтому выбор города в качестве площадки для "ЭКСПО-2025" даст возможность провести выставку сразу в двух частях света.

"Верхняя палата Федерального собрания - парламента России - в категорической форме поддерживает предложение Екатеринбурга в качестве выставки "Экспо-2025". За более чем 160 лет участия в международном выставочном движении Россия пока не получила право проводить выставку на своей территории. Поэтому вы должны понять наше искреннее стремление не только участвовать в крупнейшей на планете выставке, но и стать организатором такой выставки на своей территории", - добавил он.

Как уточнил председатель исполнительного комитета МБВ Джай-чул Чой, на основании своего посещения Екатеринбурга и встреч в Москве делегация инспекционной комиссии создаст отчет, который в начале мая будет направлен в центральный офис МБВ. А в июне полный отчет инспекционной комиссии будет предоставлен Генеральной ассамблее бюро. "У нас были очень конструктивные встречи с членами российской делегации, и мы получили большое количество необходимой информации, которая поможет нам принять решение и оценить соответствие заявки Российской Федерации всем требованиям Международного бюро выставок <...> Мы видим, что в рамках своей заявки Россия представила на наше рассмотрение прекрасный проект проведения "Экспо-2025", - отметил председатель исполнительного комитета МБВ.

"Экспо-2025"

22 мая 2017 года состоялась официальная передача письма правительства РФ в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025". Тема российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений".

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года. Проведение "Экспо" запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Россия участвует в "ЭКСПО" с 1851 года и, в случае победы заявки Екатеринбурга, "Экспо-2025" может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет на территории России.