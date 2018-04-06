Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курганец пытался взломать сайт правительства Ярославской области для майнинга криптовалюты

Новости Урала
6 апреля, 8:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Житель Кургана пытался взломать сайт правительства Ярославской области для майнинга ("добычи") биткойнов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу в пресс-службе управления ФСБ России по Курганской области.

"Житель Кургана решил незаконно использовать служебное оборудование правительства Ярославской области для личного майнинга. Поскольку для получения биткойнов требуется мощное оборудование, потребляющее большое количество электроэнергии, курганец начал подбирать пароль для взлома госсайта при помощи вредоносной программы. Компьютерную атаку - менее чем за час курганец осуществил свыше 114 тыс. попыток подбора пароля - обнаружили сотрудники собственной безопасности правительства Ярославской области и обратились в спецслужбу", - говорится в сообщении.

В настоящее время следственным подразделением УФСБ России по Курганской области в отношении жителя Кургана возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курганская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Times: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в Саратовской области
4
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
5
Макгрегор начал раскрутку поединка против Нурмагомедова, напав на автобус с бойцами UFC
6
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
7
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости