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Презентация промышленных инвестпроектов ХМАО пройдет на Югорском промышленном форуме

Новости Урала
6 апреля, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

По информации Фонда развития Югры, экспозиция даст представление о социально-экономическом развитии округа и его месте в российской экономике

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Презентация промышленных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) пройдет на Югорском промышленном форуме, который пройдет 10 и 11 апреля. Об этом в пятницу сообщил и. о. гендиректора Фонда развития Югры Роман Генкель.

"Основу совместной экспозиции департамента промышленности округа и Фонда развития Югры составит презентация инвестиционных предложений в сфере развития промышленности, выполненная с использованием интерактивной проекции. В частности, это предложения по развитию Приполярного Урала в границах автономного округа (предполагает создание транспортной, энергетической инфраструктуры, предприятий по добыче и переработке твердых полезных ископаемых на территории Березовского района), созданию производств по выпуску смол и пропитке бумаги для ламинирования древесно-стружечных плит. Кроме того, в презентации будут представлены реализуемые проекты, нацеленные на создание современной промышленной инфраструктуры, - создаваемые индустриальные парки в Сургуте и Сургутском районе", - сказал он.

По данным пресс-службы фонда, также презентация даст представление о социально-экономическом развитии округа, его месте в экономике страны и действующей системе поддержки инвестиционной деятельности в регионе. "В настоящее время базовый портфель инвестиционных предложений Югры в сфере развития промышленности насчитывает 25 предложений емкостью более 126 млрд рублей", - пояснили в пресс-службе.

О форуме

Югорский промышленный форум пройдет в Ханты-Мансийске 10-11 апреля, он будет посвящен стратегическим приоритетам промышленного развития автономного округа, связанным с локализацией новых производств и диверсификацией региональной экономики. Организаторами мероприятия выступают ООО "Югра-Экспо" при поддержке регионального департамента промышленности и Фонда развития Югры. ТАСС выступает информационным партнером форума.

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