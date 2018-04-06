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На Урале из-за жалоб жителей остановлена работа предприятия по выпуску угольных брикетов

Новости Урала
6 апреля, 10:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Расстояние от границы производственной площадки до ближайшего жилого дома составляло 60 метров вместо 300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Суд приостановил деятельность предприятия "САТИС" (производство брикетов из мелкого торфа и угля - прим. ТАСС) на которое жаловались жители города Березовского (Свердловская область) из-за угольной пыли. Компания продолжит деятельность после устранения всех выявленных нарушений, сообщили в пятницу в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

"По итогам проверки прокуратура города направила исковое заявление с требованиями обязать "САТИС" устранить нарушения, в том числе привести в соответствие санитарно-защитную зону предприятия, обеспечив ее расстояние от жилых домов не менее 300 метров. Исковое заявление прокуратуры судом удовлетворено в полном объеме, предприятие признало требования надзорного органа. Деятельность предприятия приостановлена до устранения им выявленных нарушений", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, предприятие должно было обеспечить наличие санитарной зоны. Однако фактически, по данным пресс-службы, расстояние от границы производственной площадки предприятия до ближайшего жилого дома составляло всего 60 метров.

"По этой причине жители близлежащих домов жаловались на угольную пыль. Предприятие не разработало проект предельно- допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, "САТИС" не проводились лабораторные исследования за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов, протоколы лабораторных испытаний отсутствовали, производственный контроль за загрязнением атмосферного воздуха организован не был", - сказали в пресс-службе.

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