СК возбудил три новых уголовных дела в отношении начальника ОМВД по Нефтеюганску за взятки

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили три новых уголовных дела в отношении начальника ОМВД по Нефтеюганску и начальника отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления из-за взяток. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО-Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении начальника ОМВД России по Нефтеюганску и начальника отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления организации применения административного законодательства УМВД России по ХМАО-Югре. <...> В ходе расследования выявлены дополнительные эпизоды получения обвиняемыми взяток, а также факты злоупотребления ими должностными полномочиями. По данным фактам возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Получение взятки" и "Злоупотребление должностными полномочиями", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, обвиняемые получали от жителя Нефтеюганска взятки в виде денег, имущества, а также услуг имущественного характера за покровительство в организации незаконной предпринимательской деятельности по реализации алкогольной продукции.

Как пояснили корр. ТАСС в пресс-службе ведомства, на данный момент раскрыть сумму взяток невозможно, так как следствию необходимо произвести оценку имущества и услуг.