Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил три новых уголовных дела в отношении начальника ОМВД по Нефтеюганску за взятки

Новости Урала
6 апреля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

По данным следствия, обвиняемые получали от горожанина деньги, имущество и услуги за покровительство в организации незаконной предпринимательской деятельности по реализации алкоголя

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили три новых уголовных дела в отношении начальника ОМВД по Нефтеюганску и начальника отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления из-за взяток. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО-Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении начальника ОМВД России по Нефтеюганску и начальника отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления организации применения административного законодательства УМВД России по ХМАО-Югре. <...> В ходе расследования выявлены дополнительные эпизоды получения обвиняемыми взяток, а также факты злоупотребления ими должностными полномочиями. По данным фактам возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Получение взятки" и "Злоупотребление должностными полномочиями", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, обвиняемые получали от жителя Нефтеюганска взятки в виде денег, имущества, а также услуг имущественного характера за покровительство в организации незаконной предпринимательской деятельности по реализации алкогольной продукции.

Как пояснили корр. ТАСС в пресс-службе ведомства, на данный момент раскрыть сумму взяток невозможно, так как следствию необходимо произвести оценку имущества и услуг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
3
Захарова: домашние животные Скрипалей могли стать важной уликой в деле об отравлении
4
Тактаров не считает пиар-акцией нападение Макгрегора на автобус с Нурмагомедовым
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
7
Золотовицкий приветствовал назначение Машкова худруком "Табакерки"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости