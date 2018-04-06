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Власти Свердловской области увеличат на 70% финансирование по благоустройству моногородов

Новости Урала
6 апреля, 13:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Программа подразумевает замену освещения, благоустройство территории, скверов, парков и дворов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Свердловской области в 2018 году выделят на 70% больше по сравнению с 2017 годом средств для благоустройства пространства в моногородах области. Об этом сообщили в пятницу в департаменте информационной политики области.

"В текущем году на формирование современной городской среды во все моногорода региона планируется направить почти 583 миллиона рублей, что на 70% больше, чем в прошлом году. В моногорода области сегодня распределяется порядка 30% от всех субсидий, предоставляемых из областного бюджета", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в департаменте, данная программа включает замену освещения, благоустройство территории, скверов и парков, а также дворов в моногородах региона.

Также в департаменте добавили, что в моногородах региона распространят футбольные мастер-классы для детей. "Впервые они были организованы для детей из моногородов. Мероприятия прошли на базе Уральской футбольной академии при участии тренеров из футбольного клуба ЦСКА. В итоге получилось, что трое детей прошли предварительный отбор, они отправятся в Москву", - отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что власти региона в 2017 году реконструировали светомузыкального фонтана в Первоуральске, центральных аллей в Североуральске и рабочем поселке Малышева, набережной в Краснотурьинске, а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Верхней Пышме и ледовой арены в Каменске-Уральском.

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