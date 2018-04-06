Тобольские власти готовятся к сложному сценарию весеннего паводка

ТЮМЕНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Власти города Тобольска Тюменской области готовятся к сложному сценарию паводка, об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель главы города Евгений Бирюков.

"Мы готовы к самому сложному сценарию паводка, уже сегодня созданы эвакуационные пункты с запасами пропитания, воды, белья", - сообщил он.

По словам Бирюкова, уровень реки Иртыш в этом году в 10 раз ниже предыдущего года и составляет 8 см (в 2017 г - 83 см). "Если в начале апреля 2017 года вода прибывала, то сейчас она убывает, уровень промерзания больше, а снежный покров - меньше [в сравнении с прошлым годом]. То, что происходит весной с Ишимом, Тобольску не грозит, потому что он находится дальше от Казахстана, сбрасывающего воду в Иртыш. Городские дамбы выдержат подъем реки до 9 метров", - добавил он.

По информации пресс-службы управления МЧС по Тюменской области, вскрытие реки ожидают в конце апреля. Сейчас специалисты понизили грузоподъемность ледовой переправы через Иртыш до 40 тонн для грузовых машин и до 5 тонн для легковых авто.

Ранее тюменские метеорологи дали предварительный прогноз весеннего половодья в регионе. По их мнению, сильного паводка уровня 2016 года на территории региона не будет из-за низких запасов воды в снежных покровах рек.

Ранее сообщалось, что правительство Тюменской области направит около 265 млн рублей на подготовку к весеннему половодью в 2018 году. Специалисты обследуют 48 гидротехнических сооружений (ГТС) и три дополнительных защитных сооружения, оборудованных во время паводка 2017 года в зонах возможного подтопления. Также предотвращения паводка запланировано строительство и укрепление дамб.

В апреле 2016 года город Ишим в Тюменской области с населением более 65 тыс. человек пережил сильнейший за последние 40 лет паводок - уровень воды в реке Карасули достигал отметки в 868 см. Весной 2017 года паводок повторился, были затоплены территории нескольких муниципалитетов Тюменской области, в некоторых из них ввели режим ЧС.