Общественники Курганской области отмечают нехватку инсулина для больных диабетом детей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Общественники Курганской области отмечают нехватку жизненно важного для больных диабетом I типа детей препарата "Тресиба" (фармакологическая группа "инсулины"). С начала февраля 2018 года "Тресиба" в регионе не выдается на льготной основе, что вынуждает семьи приобретать дорогостоящий препарат за свой счет, сообщила ТАСС руководитель Диабетического общества Курганской области Наталья Воробьева.

"Проблема в том, что препарат выписывают, а его нет, потому что нет денег в регионе, и такая ситуация складывается не только в нашей области. Страдают дети, которые физически не могут существовать без инсулина. Аналога препарату "Тресиба" нет, это очень хороший инсулин новейшего поколения, с ним существенно улучшается качество жизни детей", - сказала Воробьева.

По данным на 1 января 2017 года, в Курганской области 255 детей, больных сахарным диабетом I типа. Порядка 25 из них переведены на препарат "Тресиба". "В начале февраля 2018 года выдали препараты в последний раз, их хватило до начала марта - месяц дети сидят без инсулина. Кто покупает, кто берет взаймы, у кого-то накопились излишки", - пояснила Воробьева.

Все эти дети - льготники, средства на обеспечение их препаратами поступают из федерального бюджета. "Но они идут общим котлом на все заболевания. И как выделить нам деньги именно на инсулин, на этот препарат - мне не очень понятно. Учитывая то, сколько у нас отказников от льготы, этих денег в регионе мало", - отметила руководитель областного Диабетического общества, добавив, что в регионе только 30% тех, кто не отказался от льготы в пользу денежной компенсации.

По ее словам, одна упаковка препарата "Тресиба" стоит 8-9 тыс. рублей. На сколько его хватит - зависит от дозировки, в среднем на три месяца хватает две упаковки по пять картриджей в каждой. "Мы все поставлены в такое положение, Департамент здравоохранения без денег закупить препарат не может. Сейчас они закупки произвели, мы ждем поступления препарата в ближайшую неделю, но такого повторяться не должно, это очень опасно", - резюмировала собеседница агентства.

В феврале министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о том, что качество жизни больных сахарным диабетом значительно улучшилось за последние пять лет, в частности, вдвое увеличилась продолжительность жизни больных диабетом I типа. Кроме того, заболевания, связанные с сахарным диабетом, стали в 2,5 раза реже приводить к инвалидности.

Прокурорские проверки

Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Курганской области, в марте текущего года для жителей Кургана была организована горячая линия по вопросам обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами. "В ходе горячей линии поступило порядка 35 обращений граждан с жалобами на отсутствие льготных лекарств в аптеках и на отказ в выписке рецепта на получение льготного лекарственного препарата. В настоящее время прокуратура Кургана проводит проверочные мероприятия по всем поступившим обращениям, ситуация находится на контроле", - подчеркнул исполняющий обязанности помощника прокурора Курганской области по взаимодействию со СМИ Алексей Яковлев.

ТАСС пока не располагает комментарием Департамента здравоохранения Курганской области.