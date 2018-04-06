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Объем ГОЗ-2018 для Уральского завода гражданской авиации превысит 18 млрд рублей

Новости Урала
6 апреля, 14:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов во время рабочей поездки в Екатеринбург заявил, что УЗГА является надежным партнером министерства обороны

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Объем государственного оборонного заказа 2018 года (ГОЗ-2018) для Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) составит более 18 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении предприятия в рамках рабочей поездки в Екатеринбург.

"В прошлом году объем гособоронзаказа для УЗГА составил 18 млрд рублей. Это очень серьезный объем, и я думаю, что для Екатеринбурга созданы высокооплачиваемые рабочие места, работа интересная, и люди с удовольствием идут на завод. В 2018 году за счет длительных контрактов объем гособоронзаказа предприятия будет увеличен примерно на 10 процентов", - сказал замглавы военного ведомства.

Он подчеркнул, что УЗГА является надежным партнером министерства обороны. "Нас связывает достаточно важных мероприятий, здесь активно в инициативном порядке ведется работа по импортозамещению, завод занимается ремонтом и сервисным обслуживанием двигательных установок для самолетов военно-транспортной авиации, разрабатывает учебно- тренировочные самолеты для подготовки пилотов, в том числе Воздушно-космических сил, а также ведет работы по созданию беспилотной авиации", - перечислил Борисов, добавив, что у военного ведомства также есть потребности в увеличении парка вертолетов первоначального обучения летчиков: существующая техника имеет большой срок эксплуатации, и за счет сервиса и ремонта, осуществляемых на заводе, ресурс этих машин продлевается.

Замминистра констатировал, что за все продолжительное время взаимодействия министерства обороны и предприятия "у нас никогда не было проблем с качеством продукции или фактами срыва мероприятий, которые мы контрактуем с УЗГА". "Хотя завод частный, это подтверждает тот факт, что Минобороны одинаково выстраивает отношения со всеми производственными активами независимо от форм собственности", - сказал он.

Борисов отметил, что предприятие вкладывает очень много собственных средств в техническое перевооружение производств. "В этом году закончено строительство нового стенда для отработки и проверки двигательных установок. Стенд уникальный. В него были вложены собственные средства предприятия, и спасибо министерству промышленности и торговли, которое помогает заводу в части технического перевооружения", - отметил замглавы ведомства.

"Мы работой завода очень довольны и надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество", - заявил заместитель министра.

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