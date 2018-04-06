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Кристалл горного хрусталя весом около 10 кг впервые представят в музее Екатеринбурга

Новости Урала
6 апреля, 14:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Коллекцию минералов покажут 9 апреля на открытии XVI Уральской горнопромышленной декады

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Кристалл горного хрусталя
Кристалл горного хрусталя
Кристалл горного хрусталя
© Фото Елены Сапцыной
Голубой топаз
Голубой топаз
Голубой топаз
© Фото Елены Сапцыной
Аквамарин
Аквамарин
Аквамарин
© Фото Елены Сапцыной
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Кристалл горного хрусталя
© Фото Елены Сапцыной
Голубой топаз
© Фото Елены Сапцыной
Аквамарин
© Фото Елены Сапцыной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Коллекцию минералов, найденных на месторождениях Южного, Среднего и Приполярного Урала во второй половине ХХ века, впервые представят в Уральском геологическом музее Уральского государственного горного университета (УГГУ). Среди основных экспонатов - кристалл горного хрусталя весом около 10 кг и малахит весом более 4 кг, сообщил в пятницу ТАСС директор музея Дмитрий Клейменов.

"В дар музею УГГУ переданы 15 уникальных образцов, которые в течение нескольких десятилетий собирал известный уральский любитель камня Александр Немцов на месторождениях Урала. Большинство из них в наши дни уже не отрабатывают, карьеры затоплены, шахты обвалились, и найти подобные сегодня уже не представляется возможным. Презентация коллекции состоится 9 апреля на открытии XVI Уральской горнопромышленной декады", - сказал он.

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Малахит весом более 4 кг © Видео Елены Сапцыной

В пресс-службе отметили, что посетители выставки впервые смогут увидеть чистый кристалл горного хрусталя весом около 10 кг из Астафьевского месторождения на Южном Урале и малахит весом свыше 4 кг.

"Особо привлекателен штуф (сросток крупных кристаллов - прим. ТАСС) голубого топаза, длина самого крупного кристалла топаза - 15 см. Большую научную ценность представляют и кристаллы кварца, пронизанные иглами желтого и медно-красного рутила", - уточнили в вузе.

Уральская горнопромышленная декада - один из наиболее крупных научно-практических форумов региона. В этом году он пройдет с 9 по 18 апреля в 16-й раз при поддержке Министерства образования и науки РФ и правительства Свердловской области. В рамках декады пройдут около сотни мероприятий для специалистов горнодобывающих и горнообрабатывающих предприятий России и зарубежных стран, сотрудников научно-исследовательских институтов и молодых ученых.

Уральский геологический музей УГГУ был создан в 1937 году, в 2017 году ему исполнилось 80 лет. Сейчас в музее на площади 1 тыс. кв. метров расположены отделы минералогии, полезных ископаемых и палеонтологии. Всего в его фондах насчитывается более 40 тыс. экспонатов.

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