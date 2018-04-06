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В Екатеринбурге установили пасхальные яйца в человеческий рост и с выходом в Интернет

Новости Урала
6 апреля, 13:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ апреля. /Корр.ТАСС, Виталий Халевин

Для проекта запущено мобильное приложение c технологией дополненной реальности

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /Корр.ТАСС Виталий Халевин/. Интерактивные пасхальные яйца в человеческий рост с возможностью выйти в Интернет установили в центральных районах Екатеринбурга, сообщили в пятницу ТАСС в Фонде святой Екатерины.

"По инициативе Фонда в преддверии празднования Пасхи на центральных улицах города установлены большие интерактивные пасхальные яйца, украшенные в стиле русской народной декоративной росписи. Специально для проекта разработано мобильное приложение c использованием технологии дополненной реальности. Используя приложение, можно будет узнать, где именно располагаются пасхальные яйца, отыскать их, активировать и узнать интересный факт о пасхальных традициях, просмотрев небольшой видеофильм", - рассказали в пресс-службе.

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Для того, чтобы выйти в Интернет, нужно просканировать QR код, располагающийся на информационной табличке, установленной рядом с пасхальным яйцом. "Затем нужно скачать приложение, запустить приложение "Пасха 2018", навести камеру мобильного телефона на пасхальное яйцо и посмотреть оригинальную анимацию, рассказывающую об одном из пяти интересных фактов о празднике Пасха", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что пасхальные яйца - подарок Екатеринбургу. "Мы надеемся, что таким образом нам удастся привлечь внимание к одному из самых светлых праздников. Прежде всего это касается молодежи. Приложение позволяет не просто узнать интересные факты о праздновании Пасхи, но и получить уникальную открытку, которой можно поздравить родных и близких", - сказали в пресс-службе.

Фонд святой Екатерины создан в апреле 2017 года группой представителей крупного бизнеса Екатеринбурга в ответ на призыв митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о совершении добрых дел. Основные задачи Фонда - объединение социально активных горожан, чья деятельность направлена на утверждение и продвижение Екатеринбурга в качестве духовной и культурной столицы Урала, подготовка к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, поддержка городских общественных инициатив и проектов культурной, духовной и просветительской направленности.

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