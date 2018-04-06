Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Тюмени установят памятник геологам-первопроходцам Западной Сибири

Новости Урала
6 апреля, 14:43 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 6, апреля. /ТАСС

Закладка камня-основания для монумента планируются в этом году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЮМЕНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Бронзовый памятник, посвященный геологам-первопроходцам, планируют установить в центре Тюмени к 70-летию региональной геологии. Камень-основание для памятника заложат в центре Тюмени в 2018 году, сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы Сибирского научного центра (СибНАЦ) Татьяна Долгова.

"Увековечить память о геологах-первопроходцах, покорителях тюменского Севера предложил генеральный директор СибНАЦ Анатолий Брехунцов, его идею поддержали ветераны отрасли и власти. Тюменский скульптор Сергей Фефелов разработал макет монумента, решается вопрос о месте установления памятника. Камень-основание для монумента планируют заложить в этом году", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, бронзовый геолог будет раздвигать руками каменные глыбы, высота памятника составит 4 метра. "Геолог раздвигает недра руками, чтобы достать дары Земли и подарить их людям. Светлый и темный гранитные монолиты планируем заказать в Свердловской области. А основанием для монумента может стать башкирская яшма", - уточнили в пресс-службе.

Установить монумент планируют неподалеку от первой пробуренной в области разведочной скважины в районе бывшего Дворца культуры "Геолог" или у корпуса Тюменского индустриального университета (ТИУ) на улице Мельникайте, добавили в пресс-службе центра.

По информации пресс-службы губернатора региона, летом в рамках юбилейного года геологии в Восточном микрорайоне Тюмени запланировано открытие сквера имени легендарного геолога, Героя Социалистического Труда Льва Ровнина, где установят его бюст.

2018 год стал годом 70-летия тюменской геологии. Тюменская разведочная экспедиция была создана в январе 1948 года по распоряжению министра геологии СССР. В 1953 году в селе Березово обнаружили мощный газовый фонтан, а спустя 7 лет в селе Шарм была получена первая нефть промышленного значения. Сейчас в регионе насчитывается более 900 открытых месторождений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тюменская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
5
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
6
Рубль не отреагировал на расширение санкционных списков США
7
Лавров назвал лихорадочными попытки Лондона защитить свою позицию по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости