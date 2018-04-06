СК изучит документы о работе детдома в Екатеринбурге по делу о махинациях с жильем сирот

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи изучат документы о работе специализированного дома ребенка в Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела о махинациях с квартирами детей-сирот. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что следственный отдел по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга СК по Свердловской области вынес постановление о возбуждении уголовного по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Поводом для возбуждения дела стали публикации в местных СМИ о махинациях с жильем детей-сирот.

"В рамках возбужденного уголовного дела допрашиваются в качестве свидетелей сотрудники территориального органа опеки и отделения №1 "Специализированный дом ребенка", направлены поручения по установлению и допросу граждан, которые могли пострадать от действий вышеуказанных должностных лиц. Запрошена информация из компетентных органов о том, поступали ли ранее обращения по подобным фактам, а также изучается должностная документация о работе территориального органа опеки и дома ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее во вторник сообщалось, что прокуратура на Урале выявила более 300 нарушений в деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.