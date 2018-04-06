Прокуратура проверяет информацию о загрязнении на очистных сооружениях уральского Кыштыма

ЧЕЛЯБИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области организовала проверку опубликованной в СМИ информации о том, что на очистных сооружениях города Кыштыма обнаружено превышение вредных веществ, сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с многочисленными публикациями СМИ прокуратурой Челябинской области организована проверка о превышении загрязняющих веществ на очистных сооружениях Кыштыма. В настоящее время специалистами отобраны пробы воды, которые направлены на исследование. По данным уполномоченных органов, опасности для жителей области нет", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что "в озеро Сазоново возле Кыштыма сброшено большое количество хлора".

Сообщалось, глава соседнего с Кыштымом Озерского городского округа Евгений Щербаков провел в пятницу срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям после поступившей информации о повышенном содержании соединения хлора (представляет опасность для организма - прим. ТАСС) на очистных сооружениях соседнего Кыштымского городского округа. Сейчас власти выясняют, есть ли угроза для населения.

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко ранее заверил ТАСС, очистные сооружения со своей задачей полностью справляются, в водопроводе вода в норме. Власти Кыштыма и Озерска решили в связи со сложившейся ситуацией провести дополнительные лабораторные исследования водоема, из которого озерский водоканал получает воду, создана совместная рабочая группа.