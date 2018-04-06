Власти Челябинской области заявляют об исправной работе очистных сооружений Кыштыма

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Концентрация вредных веществ в питьевой воде в городах Кыштым и Озерск Челябинской области не превышает нормы, очистные сооружения исправно функционируют, сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.

Ранее сообщалось, что прокуратура Челябинской области организовала проверку опубликованной в СМИ информации о том, что на очистных сооружениях города Кыштыма обнаружено превышение вредных веществ. Глава соседнего с Кыштымом Озерского городского округа Евгений Щербаков после поступившей информации провел срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"В результате ежедневного мониторинга качества воды установлено, что до очистных сооружений питьевого источника города Кыштыма обнаружено превышение вредных веществ. Поэтому были назначены лабораторные исследования. После очистных сооружений вредных веществ в воде не обнаружено ни в Кыштыме, ни в Озерске. <…> Угрозы безопасности населению нет", - цитирует пресс-служба министра общественной безопасности Челябинской области Евгения Савченко.

По словам министра, очень важно установить источник появления вредных веществ. Для этого проведены дополнительные отборы проб воды, созданы рабочие группы.

Заместитель министра экологии Челябинской области Андрей Новоселов, общаясь со СМИ, отметил, что что кыштымский водоканал обнаружил в коллекторной сети превышение полихлорированного дифенила (токсичное для организма вещество - прим. ТАСС). "На выпуске очищенных сточных вод превышения нет. Загрязнение хлором озер Большая Нанога и Иртяш отсутствует", - сказал он.

Ранее местные СМИ сообщили, что "в озеро Сазоново возле Кыштыма сброшено большое количество хлора".