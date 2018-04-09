Курганский завод получил сертификат Таможенного союза

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ, предприятие машиностроительного комплекса Уральской горно-металлургической компании), который располагается в Курганской области, получил сертификат на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза. Об этом сообщил в понедельник ТАСС первый заместитель директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики региона Сергей Горбачев.

Предприятие с 2014 года осуществляет модернизацию маневровых тепловозов в структуре предприятий УГМК по проекту компании Woodward Mega (Венгрия). Получение сертификата позволит ШААЗ выводить модернизированные тепловозы на пути общего пользования, а региону - получить дополнительные инвестиции, налоги и обеспечить новые рабочие места.

"Сертификат получен буквально неделю назад, наши ожидания подтвердились. Предприятияю это даст, в первую очередь, возможность увеличения продаж. Если ранее ШАЗЗ мог работать только с корпоративными тепловозами, которые ездят по путям, расположенным в пределах территорий предприятий этого холдинга, то сейчас можно работать с тепловозами, которые ездят по путям общего пользования, то есть, по железной дороге в любом регионе страны", - сказал Горбачев.

Процедура сертификации стратовала в 2016 году. По словам Горбачева, получение сертификата на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза расширяет круг заказчиков ШААЗ в десятки раз. "Сейчас заказчиком могут быть все организации, которые занимаются перемещением грузов по железной дороге - пассажирские, грузовые, частные компании, которые ездят по путям общего пользования", - подчеркнул собеседник агентства.

Инвестиционный проект по модернизации маневровых тепловозов реализуется на Шадринском автоагрегатном заводе с 2014 года. В холдинге УГМК начали работу со своим парком тепловозов - в 2017 году на базе ШААЗ модернизировано порядка 15 таких тепловозов, в 2018 году планируется модернизировать примерно столько же. Производственная мощность предприятия - около 24-30 единиц в год. Объем продаж в этом направлении с 2014 года уже составил более 2 млрд рублей.

УГМК уже вложила в проект порядка 200 млн рублей, создано 128 новых рабочих мест.

О предприятии

Шадринский автоагрегатный завод организован 5 декабря 1941 года на базе эвакуированных цехов Московского автозавода. После войны предприятие получило автоагрегатный профиль и стало специализироваться на производстве различной продукции для Уральского и Горьковского автозаводов. С 1999 года предприятие входит в УГМК. Основные виды выпускаемой продукции: водяные и масляные радиаторы для автомобильных двигателей, охладители наддувочного воздуха, отопители радиаторного типа, предпусковые подогреватели, независимые отопители, гидравлические и рычажно-винтовые домкраты.