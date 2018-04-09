На Урале экс-сотрудница банка, похитившая 10,6 млн рублей, приговорена к 4 годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Синарский районный суд города Каменска-Уральского (Свердловская область) приговорил Елену Марьину, бывшего старшего кассира одного из банков, к четырем годам колонии общего режима за похищение 10,6 млн рублей из хранилища банка. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Елена Марина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Присвоение или растрата". Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным областного надзорного ведомства, в период с 13 по 16 марта 2017 года Марьина, будучи старшим кассиром группы кассовых операций операционного офиса "Каменск-Уральский" одного из банков, похитила из хранилища банка деньги в сумме 10,6 млн рублей. Сотрудниками банка была проведена ревизия, в ходе которой была выявлена недостача в указанной сумме.

"Подсудимая в ходе судебного следствия виновной себя в совершении данного преступления не признала", - отмечается в сообщении прокуратуры.

С учетом того, что ущерб не был возмещен в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, с Марьиной взыскана в пользу банка сумма ущерба, причиненного преступлением.