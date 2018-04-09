Путин поручил рассмотреть вопрос службы призывников на Урале в частях рядом с училищами

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ рассмотреть предложение о том, чтобы ряд выпускников училищ в Челябинской области могли проходить службу вблизи образовательных организаций, сотрудничающих с Челябинским трубопрокатным заводом. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам рабочей поездки в Свердловскую область, состоявшейся 6 марта 2018 года.

"Министерству обороны Российской Федерации рассмотреть предложение ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" об организации прохождения военной службы по призыву лицами, завершившими обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, взаимодействующих с названным акционерным обществом, в воинских частях, расположенных вблизи таких образовательных организаций" - говорится в перечне поручений.

Ранее такое предложение в адрес главы государства прозвучало на совещании по развитию системы среднего профобразования, которое прошло 6 марта в Екатеринбурге.

Кроме того, по итогам поездки правительству Свердловской области рекомендовано рассмотреть вопрос о строительстве в Нижнем Тагиле закрытого легкоатлетического манежа.