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Путин поручил рассмотреть вопрос службы призывников на Урале в частях рядом с училищами

Новости Урала
9 апреля, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Ранее такое предложение главе государства озвучили на совещании в Екатеринбурге 6 марта

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ рассмотреть предложение о том, чтобы ряд выпускников училищ в Челябинской области могли проходить службу вблизи образовательных организаций, сотрудничающих с Челябинским трубопрокатным заводом. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам рабочей поездки в Свердловскую область, состоявшейся 6 марта 2018 года.

"Министерству обороны Российской Федерации рассмотреть предложение ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" об организации прохождения военной службы по призыву лицами, завершившими обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, взаимодействующих с названным акционерным обществом, в воинских частях, расположенных вблизи таких образовательных организаций" - говорится в перечне поручений.

Ранее такое предложение в адрес главы государства прозвучало на совещании по развитию системы среднего профобразования, которое прошло 6 марта в Екатеринбурге.

Кроме того, по итогам поездки правительству Свердловской области рекомендовано рассмотреть вопрос о строительстве в Нижнем Тагиле закрытого легкоатлетического манежа.

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