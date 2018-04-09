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Тюменская птицефабрика приступила к строительству птичников стоимостью 1,6 млрд рублей

Новости Урала
9 апреля, 12:14 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ, 9 апреля./ТАСС

На предприятии планируют выпускать в год до 50 тыс. тонн продукции

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ТЮМЕНЬ, 9 апреля./ТАСС/. Птицефабрика "Продо Тюменский бройлер" приступила к строительству шести птичников стоимостью 1,6 млрд рублей. Это крупнейший инвестиционный проект, реализующийся в Тюменском районе в 2018 году, сообщил в понедельник ТАСС начальник управления информационной политики администрации Тюменского района Андрей Жилин.

"На птицефабрике "Продо Тюменский бройлер" приступили к реализации самого крупного в этом году инвестиционного проекта в Тюменском районе. Его первый этап по возведению шести птичников обойдется в 1,6 млрд рублей. Все птичники планируется ввести в эксплуатацию в этом году", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на предприятии, расположенном в поселке Каскара Тюменской области, планируют выпускать до 50 тыс. тонн готовой продукции в год. Договоренности по развитию предприятия в феврале зафиксировали в соглашении губернатор региона Владимир Якушев и генеральный директор компании "Продо" Петр Илюхин.

По информации пресс-службы губернатора региона, предприятие является крупнейшим производителем мяса бройлеров и продукции из него в Тюменской области. Группа "Продо" реализует масштабную поэтапную программу модернизации и расширения мощностей птицефабрики, к 2021 году планируется реконструкция шести существующих корпусов по откорму поголовья.

Группа "Продо" основана в 2004 году, ее предприятия расположены в Центральном, Сибирском и Уральском федеральных округах. "Продо Тюменский бройлер" - предприятие с замкнутым технологическим циклом по производству мяса птицы и его глубокой переработке с объемом выпуска более 32 тыс. тонн готовой продукции в год. В ассортимент входит более 175 наименований товаров.

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