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Весь подвижной состав метрополитена Екатеринбурга модернизируют к 2020 году

Новости Урала
9 апреля, 12:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, апреля. /ТАСС

В 2018 году на капитально-восстановительный ремонт отправятся два состава

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На станции "Ботаническая" екатеринбургского метро

На станции "Ботаническая" екатеринбургского метро

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Весь подвижной состав метрополитена Екатеринбурга будет модернизирован к 2020 году. В рамках разработанной программы планируется провести восстановительный ремонт некоторых составов, а также закупить новые, сообщил в понедельник журналистам заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

"Мы сейчас разработали программу на 2018-2020 годы по обновлению всего подвижного состава метрополитена. Дело в том, что в 2020 году у нас заканчивается эксплуатационный срок вагонов метро, и нам необходимо за эти три года полностью обновить весь подвижной состав метрополитена", - сказал Архипов.

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По его словам, уже в 2018 году два состава отправятся на капитально-восстановительный ремонт. "Один конкурс уже состоялся, его выиграл Красноярский электровагоноремонтный завод, и поезд в ближайшее время туда уедет на ремонт. В этом году, в III-IV квартале мы планируем приобрести еще два новых состава из четырех вагонов", - подчеркнул Архипов.

Екатеринбургский метрополитен был открыт в 1991 году (в то время он носил название "Свердловский метрополитен" - прим. ТАСС) за счет государственных средств. Состоит из одной линии, последняя из действующих станций - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году. На дальнюю перспективу запланирована третья линия, которая протянется с юго-запада города на северо-восток. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.

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