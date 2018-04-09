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Россия рассчитывает на Казахстан в поддержке заявки на "Экспо-2025"

Новости Урала
9 апреля, 14:16 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 9, апреля. /ТАСС

Название города-победителя будет озвучено на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в ноябре 2018 года

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© Донат Сорокин/ТАСС

АСТАНА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на поддержку Казахстаном заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025". Об этом в понедельник сообщила заместитель министра сельского хозяйства России Елена Астраханцева, выступив в Астане с презентацией российской заявки.

"У наших с вами стран испокон веков очень тесные и дружеские отношения. У вас есть очень хорошая поговорка: дружба крепка взаимностью. Время доказывает, что сообща, опираясь на уникальные преимущества друг друга, мы с вами решаем общие вопросы. Сегодня мы приехали к вам презентовать заявку на проведение в 2025 году в Екатеринбурге выставки Экспо и очень рассчитываем на вашу поддержку", - сказала Астраханцева на встрече в Министерстве национальной экономики Казахстана.

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Она напомнила, что конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Замминистра также высоко оценила опыт Казахстана по проведению международной выставки "Экспо-2017" в Астане.

"Правительство России считает продвижение Екатеринбурга как кандидата на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025" приоритетной национальной задачей. На прошлой неделе прошел визит Международного бюро выставок. Инспекция высоко оценила заявку России, готовность инфраструктуры Екатеринбурга к проведению выставки", - подчеркнула Астраханцева.

"Экспо-2025"

22 мая 2017 года состоялась официальная передача письма правительства РФ в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025". Тема российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений".

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года. Проведение "Экспо" запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Россия участвует в "Экспо" с 1851 года и, в случае победы заявки Екатеринбурга, "Экспо-2025" может стать первой всемирной выставкой, которая пройдет на территории России.

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