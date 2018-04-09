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Новый вид брони для военной техники планируют производить в "Композитной долине" под Тулой

Новости Урала
9 апреля, 15:10 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 9, апреля. /ТАСС

По его словам эксперта, композитная броня легче традиционной и может применяться для защиты корпусов легкобронированных танков

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ТУЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Новый вид брони для боевых машин десанта и пехоты, других видов военной техники планируют производить в научно-производственном кластере "Композитная долина" в Тульской области. Это совместная разработка ученых из Тулы, корпорации "Уралвагонзавод" и Магнитогорского металлургического комбината, рассказал ТАСС исполняющий обязанности проректора Тульского госуниверситета Алексей Ивутин.

"Учеными Тульского государственного университета вместе со специалистами "Уралвагонзавода" и Магнитогорского металлургического комбината создана уникальная технология производства легкой брони на основе композиционных материалов. Планируется освоить выпуск на площадке кластера "Композитная долина", возможно, уже в 2018 году", - сказал Ивутин, подчеркнув, что особенности технологии пока не раскрываются.

По его словам, композитная броня значительно легче традиционной металлической и может применяться для защиты корпусов легкобронированных танков, БМД, БМП и другой военной техники. Ивутин отметил, что рассматриваются возможности как нанесения композитного сплава на поверхность корпуса машины, так и полной замены стальной брони.

Производственную площадку в "Композитной долине" планируется организовать при участии "Уралвагонзавода" и Магнитогорского металлургического комбината.

"Вся легкая металлическая броня, которая сейчас изготавливается, проходит термообработку за пределами России, что несет потенциальные риски <...> Выпуск композитной брони подразумевает полный производственный цикл внутри страны, фактически является импортозамещающим", - сказал Ивутин.

Как сообщалось, научно-производственный кластер "Композитная долина" планируется создать в 2018 году на территории особой экономической зоны "Узловая". Общий объем инвестиций в создание производственных площадок составит порядка 775 млн рублей, будет открыто более 3 тыс. новых рабочих мест.

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