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Первая на Урале крупная выставка новинок охотничьего снаряжения перенесена на осень

Новости Урала
9 апреля, 15:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, апреля. /ТАСС

Посетителям экспозиции проведут в числе прочего мастер-классы по приготовлению и консервации дичи

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Первая на Урале крупная выставка новинок охотничьего снаряжения "Рыба.Дичь", которая должна была пройти в Екатеринбурге в апреле 2018 года, перенесена на осень. Перенос связан с рядом согласований и желанием сохранить задуманный формат выставки, сообщила в понедельник ТАСС глава департамента маркетинга и развития международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо" Ольга Рыжкова.

"Мы вынуждены были перенести выставку на осень, сейчас сложно сказать точную дату, но мы ориентированы на начало ноября - это пик покупательской способности для охотников и рыболовов, они закупаются к зимнему сезону. Кроме того, профильные компании чаще всего демонстрируют свои новинки в осенний период. Перенос связан с организационной частью, мы не передумали, мы просто не хотим уходить от формата, который желаем здесь видеть", - сказала Рыжкова.

Ранее организаторы выставки пояснили ТАСС, что охотники смогут посмотреть все новинки амуниции на одной площадке, при этом особое внимание будет уделено новым моделям оружия. Помимо производителей оружия, экспонентами также станут изготовители арбалетов, снастей, удочек, техники для передвижения в лесу и приспособлений для выделки шкур.

По данным организаторов, на Урале такая крупная выставка пройдет впервые. При этом она может заинтересовать представителей всех регионов Уральского федерального округа, так как все они имеют множество охотничьих и рыболовных угодий и необходимую инфраструктуру.

Гостей выставки ожидает в том числе деловая программа и интерактивные площадки, такие как фуд-корт с мастер-классами по приготовлению и консервации дичи.

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