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Картины Леонова и Джанибекова впервые привезли в Екатеринбург из Музея космонавтики

Новости Урала
9 апреля, 15:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, апреля. /ТАСС

Также в экспозиции представлены коллекция фарфора на тему космоса и меч с кусочком Челябинского метеорита

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Картина Леонова А. А. "Над Черным морем". Музей космонавтики. 1973 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
"Гагарин перед стартом" Джанибекова В. А. Музей космонавтики. 1988 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
Миниатюра "Космонавты" работы Львова Ю. М. Первомайский фарфоровый завод. 1965 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
Соколов А. К. "Старт 1-го спутника". 1981 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
Ванштейн-Машурина С. И. Миниатюра "Белка и Стрелка" Дмитровский фарфоровый завод. 1961 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
Картина "Созвездие Гагарина" Королева Ю. К. Екатеринбургский музей изобразительных искусств. 1979 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
Статуэтка "Космонавт" неизвестного автора. Конаковский фаянсовый завод. 1970-80-е годы
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
Картина Простева А. Е. "И снова Земля". Музей космонавтики. 1979 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
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Картина Леонова А. А. "Над Черным морем". Музей космонавтики. 1973 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
"Гагарин перед стартом" Джанибекова В. А. Музей космонавтики. 1988 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
Миниатюра "Космонавты" работы Львова Ю. М. Первомайский фарфоровый завод. 1965 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
Соколов А. К. "Старт 1-го спутника". 1981 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
Ванштейн-Машурина С. И. Миниатюра "Белка и Стрелка" Дмитровский фарфоровый завод. 1961 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
Картина "Созвездие Гагарина" Королева Ю. К. Екатеринбургский музей изобразительных искусств. 1979 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
Статуэтка "Космонавт" неизвестного автора. Конаковский фаянсовый завод. 1970-80-е годы
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства
Картина Простева А. Е. "И снова Земля". Музей космонавтики. 1979 год
© Предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительного искусства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Картины космонавтов Алексея Леонова и Владимира Джанибекова из коллекции Музея космонавтики (Москва) впервые представят в Екатеринбурге на выставке "Космос наш!", которая откроется 12 апреля. Об этом в понедельник сообщила ТАСС руководитель отдела внемузейных проектов Музея космонавтики Ольга Низовцева.

"Мы привезли в Екатеринбург достаточно масштабную коллекцию из нашего музея, в том числе три работы космонавта Джанибекова и девять работ космонавта Леонова… В Екатеринбурге это будет представлено в первый раз", - сказала Низовцева.

Одна из самых известных работ - картина Леонова 1973 года "Над Черным морем". "Эта первая картина, которую нам передали в музей, с нее начался наш фонд живописи… Она написана под впечатлением Алексея Архиповича от выхода в открытый космос… Есть еще несколько совместных картин Леонова с Андреем Соколовым, это такой интересный синтез художника-космонавта с живописцем, эти картины одновременно очень документальны и поэтичны", - пояснила собеседница агентства, отметив, что всего из Москвы на Урал привезено 25 живописных и графических произведений.

Кроме экспонатов московского музея, зрители увидят вещи из фондов Музея НПО Автоматики им. академика Н. А. Семихатова (Екатеринбург) и коллекцию фарфора на тему космоса из частного собрания пермского коллекционера Марселя Губайдуллина.

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"У него очень объемная коллекция, мы привезли наиболее интересные экспонаты. Например, сервиз, посвященный матери Гагарина, а также авторские вещи и тиражную сувенирную продукцию с 1958 по 2017 годы", - рассказала ТАСС куратор выставки, заведующая отделом художественного металла Урала Екатеринбургского музея изобразительных искусств Ксения Гилева.

Музей Златоустовской оружейной фабрики привез на выставку меч с кусочком Челябинского метеорита. Из екатеринбургского собрания можно будет увидеть камнерезное, ювелирное искусство и художественное литье из чугуна, посвященное космосу. На выставке также будет представлена большая коллекция художественного лака из частного собрания.

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